Международная федерация хоккея (ИИХФ) разрешила участникам турнира Олимпиады-2022 огласить составы на Игры в январе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Планировалось, что 15 октября будут объявлены расширенные списки сборных, однако в результате от них было решено отказаться.

«Публикаций составов команд больше не планируется. Будут только финальные списки в январе», — пояснили в ИИХФ.

До 8 октября 11 из 12 участников олимпийского турнира (все, кроме хозяев Игр сборной Китая) назвали по трёх хоккеистов из расширенного списка. От России были представлены вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, его одноклубник форвард Никита Кучеров и ещё один нападающий — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Хоккейный турнир Олимпиады-2022 пройдёт с 9 по 20 февраля. Россия сыграет в группе со Швейцарией, Данией и Чехией.