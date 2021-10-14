«Фиорентина» проявляет интерес к нападающему Борхе Майоралю, утверждает La Nazione. Правами на форварда владеет «Реал», этот сезон нападающий проводит на правах аренды в «Роме». В 24-летнем испанце «фиалки» видят замену Александру Кокорину.

Майораль в прошлом сезоне отметился 10 голами в 31 матче за «Рому», но в этом лишь дважды выходил на замену в концовках встреч. Однако «Фиорентина» считает его более перспективным «джокером», чем Кокорина.

Экс-форвард «Зенита» в нынешнем сезоне трижды выходил на замены, провёл в общей сложности 27 минут, получил одну жёлтую карточку, которая могла оказаться красной, и не отметился результативными действиями.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака», заключив контракт на 3,5 сезона. Однако закрепиться в составе команды ему не удаётся.