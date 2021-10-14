Российские юниорские дуэты заняли первые три места в ритм-танце на турнире Budapest Trophy в столице Венгрии.

Первое место заняли Полина Кочерыгина и Евгений Артюшенко, набравшие 56,50 очка. За технику пара получила 31,26 балла, за компоненты — 25,24.

Вторыми стали Варвара Курносенко и Фёдор Варламов с результатом 54,42. Тройку замкнули Ольга Фёдорова и Никита Иванов — 49,95 балла.

Всего в состязаниях участвуют шесть дуэтов. Четвёртое место занимают хозяева турнира Петра Чикош и Патрик Чикош — 36,89. Пятыми идут австрийцы Анна Штрауб и Андреас Штрауб — 35,77. Замыкает таблицу ещё один дуэт из Венгрии Река Левелеш и Балаш Левелеш — 34,03.

Произвольный танец дуэты представят 15 октября. Сегодня также состоятся соревнования взрослых танцевальных пар. Россию в них представляют Елизавета Шанаева и Давид Нарижный.