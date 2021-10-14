Российский фигурист Михаил Коляда примет участие в мемориале Панина-Коломенкина. Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном турнире включен в список участников турнира. Соревнования в честь первого российского олимпийского чемпиона пройдут в Санкт-Петербурге с 15 по 19 октября. Мужчины покажут короткие программы 18 октября, произвольные — 19 октября.

Помимо Коляды, из известных фигуристов на турнир заявлены Пётр Гуменник и Андрей Лазукин. Кроме того, в нём должны принять участие Иван Попов, Александр Евтухов, Александр Поветкин, Михаил Полянский, Михаил Терновский, Фёдор Судаков, Артём Лежеев, Макар Игнатов, Василий Смирнов, Роман Атояр, Матвей Ветлугин, Владислав Дикиджи, Владислав Катичев, Николай Логинов, Глеб Лутфуллин, Тимофей Сергиенко и Семён Соловьёв.

Все фигуристы, кроме Ивана Попова, представляют школы фигурного катания Санкт-Петербурга.