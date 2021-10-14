Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал, что мог оказаться в «Спартаке» начале 2010-х годов. 38-летний футболист в интервью YouTube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский» рассказал, что общался на тему перехода с Валерием Карпиным, когда тот возглавлял красно-белых.

«Был разговор с Романом Аркадьевичем (владельцем «Челси» Абрамовичем. — Прим. Nevasport). Я сам к нему подходил и просил отпустить в «Спартак», — рассказал Жирков. — Были бытовые проблемы в Англии. Хотелось вернуться именно в Россию, но отпустили только в «Анжи».

Жирков до перехода в «Челси» выступал за принципиального соперника «Спартака» — ЦСКА. В лондонском клубе футболист выступал с 2009 по 2011 год и успел забить гол «Спартаку» в Лиге чемпионов. В 2011 году он перешёл в «Анжи», с 2013 по 2015-й защищал цвета московского «Динамо», а в начале 2016-го перешёл в «Зенит».

В «Зените» Жирков играл до лета 2021 года и на данный момент числится свободным агентом.