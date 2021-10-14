Агент Мария Шишина, представляющая интересы заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, сообщила о регистрации именного товарного знака своего клиента.

«Для известного и успешного человека, чье имя — уже и есть бренд, необходимо защитить его от незаконного использования, — написала Шишина в Инстаграме. — Что, к сожалению, нередко происходит с целью наживы или нанесения репутационного ущерба».

В частности, Шишина отметила, что регистрация товарного знака позволит его владельцу потребовать возмещения морального вреда, например, после выхода нескогласованной биографической книги или фильма.

Срок действия регистрации товарного знака «Этери Тутберидзе», получившего в реестре номер 823259, истекает 4 декабря 2030 года.

В число учениц Тутберидзе входят олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Алина Загитова, чемпионки мира Евгения Медведева и Анна Щербакова, а также ряд других популярных фигуристок, включая Алёну Косторную, Александру Трусову, Камилу Валиеву и других.