«Металлург» вырвал победу у «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2:1. Счёт открыли казанцы на пятой минуте встречи — отличился Стивен Кампфер с передачи Джордана Уэла.

На второй минуте второго периода игрок магнитогорцев Джош Керри реализовал большинство, ассистировали ему Филипп Майлле и Николай Голдобин.

Победную шайбу провёл Андрей Чибисов на 36-й секунде третьего периода с передачи Артёма Земченка.

«Металлург» вышел в единоличные лидеры Восточной конференции, набрав 32 очка и опередив «Трактор» на 2 балла.

«Ак Барс» идёт на «Востоке» четвёртым с 25 очками, отставая по дополнительным показателям «Салавату Юлаеву».