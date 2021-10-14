Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал о конфликте с Леонидом Слуцким, который произошёл в 2016 году. В перерыве товарищеского матча с Францией (2:4) тренер жёстко отчитал Жиркова, недавно это видео сам Жирков опубликовал в сети.

«Все время в его системе виноваты крайние защитники. «Куда ты бежишь?» — кричит он. Я спрашиваю у него, как надо тогда, — сказал Жирков в интервью Youtube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский». — Он показывает, а я говорю: «Для чего это?» И начинался спор».

По словам Жиркова, после игры с Францией он сказал тренеру: «Извините, но дальше, наверное, без меня».

В результате при Слуцком Жирков больше не вернулся в сборную. По официальной причине он пропустил Евро-2016 из-за травмы, однако в данном интервью футболист фактически подтвердил слухи о непопадании на турнир из-за личного конфликта.

После вылета сборной России с Евро-2016 команду возглавил Станислав Черчесов, при котором Жирков был основным футболистом вплоть до ухода тренера в 2021 году.