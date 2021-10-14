Сегодня, 15 октября, в Минске состоится второй соревновательный день турнира по фигурному катанию Ice Star. Произвольные программы покажут спортивные пары, мужчины, женщины, а также юниоры и юниорки.

Первыми на лёд выйдут спортивные пары. В 14:00 они покажут произвольные программы. В состязаниях принимают участие лишь два дуэта, оба представляют Белоруссию — Богдана Лукашевич/Александр Степанов и Екатерина Юрова/Дмитрий Бушланов.

В 14:35 стартуют произвольные прокаты мужчин. В них участвуют четыре фигуриста, три из которых представляют Белоруссию, один — Россию. Россиянин Андрей Мозалев после короткой программы идёт вторым с результатом 84,68. Лидирует белорус Константин Милюков (88,18). Николай Козлов занимает третье место (56,64), Александр Лебедев — четвёртое (56,33).

После мужчин, в 15:50, стартуют соревнования женщин. В них участвуют семь фигуристок, включая Анастасию Гулякову из России. Она после короткой программы идёт второй с результатом 62,01. Возглавляет таблицу белоруска Виктория Сафонова (68,68).

В 17:40 на лёд выйдут юноши. У них после короткой программы также лидирует местный фигурист Василий Бараховский — 58,08. Вторым идёт единственный представитель России Даниил Швецов — 50,34.

Закроют соревновательный день девушки, чьи произвольные программы стартуют в 19:30. Единственная представительница России София Захарова занимает пятое место (43,54).