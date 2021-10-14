Руководство Континентальной хоккейной лиги может изменить формат проведения Матча звёзд. Вместо традиционных сборных дивизионов планируется создать команды по географическому признаку, утверждает «Спорт-Экспресс».

Планируется, что в Матче звёзд примут участие сборные России, Северной Америки, Скандинавии и остального мира.

На данный момент в КХЛ выступает 43 хоккеиста из стран Северной Америки (США и Канады). Скандинавию (Дания, Швеция, Финляндия) представляет 81 игрок. Россиян в лиге официально зарегистрировано 547, ещё 130 представляют остальные страны (Белоруссия, Казахстан, Китай, Латвия, Литва, Словакия, Франция, Чехия, Эстония).

Неделя звёзд хоккея-2022 пройдёт в январе в Челябинске. Предыдущий Матч звёзд КХЛ в 2020 году завершился победой Дивизиона Чернышёва, в 2021 году турнир отменён из-за пандемии коронавируса.