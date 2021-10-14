В Санкт-Петербурге стартовал матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Зенитом» и «Баварией». Команды встречаются друг с другом девятый раз в истории. Трижды игры заканчивались победой «Зенита», пять раз выигрывала «Бавария».

В последний на данный момент раз команды пересеклись в Мюнхене в рамках предыдущего розыгрыша Евролиги в январе этого года. «Бавария» вырвала победу 82:80.

В первых трёх матчах Евролиги «Зенит» вырвал победу в гостях у УНИКСа (70:69), одолел на выезде «Жальгирис» (70:64) и проиграл ЦСКА (67:77).

«Бавария» сперва уступила тель-авивскому «Маккаби» (68:69), затем «Барселоне» (72:80) и наконец УНИКСу (70:73).