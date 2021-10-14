Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон считает, что его экс-подопечный Криштиану Роналду заслужил «Золотой мяч» по итогам 2021 года. 36-летний форвард был включён в шорт-лист из 30 кандидатов от France Football.

«Криштиану заслуживает трофей, — цитирует Goal Фергюсона. — В этом году он бил один рекорд за другим».

Роналду начал этот сезон в «Ювентусе», в составе которого стал лучшим бомбардиром Серии A с 28 голами. Осенью он вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год и в 2008 году выиграл свой первый «Золотой мяч». В «МЮ» 36-летний нападающий забил 5 мячей в 6 играх.

В составе сборной Португалии Роналду выступил на Евро-2020 (вылет в 1/8 финала), побил мировой рекорд по голам за национальную команду (на данный момент 115) и европейский — по матчам (на данный момент — 115).

Роналду выигрывал «Золотой мяч» пять раз в карьере: в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 году. Чаще него трофей завоёвывал только Лионель Месси — шесть раз. Больше никому не удавалось выиграть награду больше трёх раз.