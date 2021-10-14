Российский танцевальный дуэт Елизавета Шанаева и Давид Нарижный занимают третье место после ритм-танца на Budapest Trophy, проходящего в столице Венгрии. Пара набрала 69,55 балла. За технику россияне получили 39,67, а за компоненты — 30,88.

Лидерство захватили Элисон Рид и Саулис Амбрулевичюс из Литвы. На их счету 72,05 балла.

Вторую строчку занимают Тина Гарабедян и Симон Пру-Сенекаль, которые предсталвяют Армению — 71,70 балла.

Произвольный танец дуэты представят 15 октября, начало — в 19:35 по московскому времени. В тот же день произвольный танец покажут юниоры, у которых после ритм-танца лидерство захватили россияне Полина Кочерыгина и Евгений Артющенко. Всю тройку лидеров занимают три представителя России. Вторыми идут Варвара Курносенко и Фёдор Варламов, третьими — Ольга Фёдорова и Никита Иванов.