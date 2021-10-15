Сегодня, 15 октября, в Будапеште состоится второй соревновательный день международного челленджера Budapest Trophy. Мужчины и юноши покажут произвольные прокаты, а танцевальные дуэты взрослого и юниорского уровня — произвольные танцы.

Первыми на лёд выйдут юниоры-одиночники. После короткой программы лидирует местный фигурист Мозес Йожеф Берей (58,34). Россияне на турнире не представлены.

В 16:10 начнут выступление мужчины. После короткой программы лидерство захватил представитель России Александр Самарин. Его результат — 74,46. Вторым идёт Иван Шмуратко из Украины (73,22), тройку замыкает Маттео Риццо из Италии (72,94). Ещё один россиянин Дмитрий Алиев провалил короткую программу и занимает лишь пятое место из 11 участников. Его результат — 69,70.

В 18:27 стартуют произвольные танцы у юниорских дуэтов. После ритм-танца первые три места занимают российские пары: Полина Кочерыгина/Евгений Артющенко (56,50), Варвара Курносенко/Фёдор Варламов (54,42) и Ольга Фёдорова/Никита Иванов (49,95).

В 19:35 на лёд выйдут взрослые танцевальные дуэты. После ритм-танца лидерство захватили Элисон Рид и Саулис Амбрулевичюс, выступающие за Литву (72,05). Второе место занимают Тина Гарабедян/Симон Пру-Сенекаль, представляющие Армению (71,70). Тройку замыкает российский танцевальный дуэт Елизавета Шанаева и Давид Нарижный. Они набрали 69,55 балла.