Президент Франции Эмманюэль Макрон принял участие в благотворительном футбольном матче. Игра прошла в коммуне Пуасси и посвящена 50-летию футбольного клуба «Варьете».

Макрон вышел на поле под номером 3 и реализовал 11-метровый удар в дебюте встречи. В составе его команды в матче приняли участие легендарный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, а также экс-футболисты сборной Франции Марсель Десайи и Кристиан Карамбё. Команде президента представляла сборнам медицинских работников центра Пуасси.

Средства, собранные от благотворительного матча, будут направлены в Фонд парижских госпиталей, которым руководит жена Макрона.

Футбольный клуб «Варьете» был основан в 1971 году, в его состав входят бывшие футболисты сборной Франции, князь Монако Альбер II и ряд известных деятелей искусства.