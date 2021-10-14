«Йокерит» взял верх над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 4:3. Счёт открыл ветеран финнов Марко Анттила с передачи Янне Ювонена на 9-й минуте. Александр Шаров с передач Антона Ведина и Дениса Голубева на 18-й минуте сравнял счёт.

Во втором периоде «Сибирь» вышла вперёд благодаря шайбам Олега Ли на 28-й и Шарова на 29-й минутах встречи.

«Йокерит» отыграл одну шайбу за 11 секунд до второго перерыва — отличился Никлас Фриман с передач Джордана Шрёдера и Теему Турунена.

На третьей минуте третьего периода Вели Матти Савинайнен реализовал большинство с передач Шрёдера и Алекса Гранта . Победную шайбу провёл Ханнес Бьорнинен на 52-й минуте, ассистировал ему Никлас Йенсен.

«Йокерит» вернулся в лидеры Западной конференции, набрав 26 очков и обойдя на 1 балл СКА. «Сибирь» идёт девятой на «Востоке» с 13 очками.