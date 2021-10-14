Бывший защитник «Зенита» и сборной России по футболу Юрий Жирков дал понять, что не намерен пока завершать карьеру. 38-летний футболист получил травму в стартовом матче Евро-2020 против Бельгии, а 30 июня оказался в статусе свободного агента после истечения контракта с «Зенитом».

«Прохожу курс восстановления после достаточно серьезной травмы, — сказал Жирков в интервью YouTube-каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский». — Полный отрыв мышцы задней поверхности бедра. Сейчас уже тренируюсь потихоньку, но курс занимает 3-4 месяца. Жду предложений зимой. Еще годик точно поиграть можно».

Летом в СМИ появилась информация, что Жирков подпишет контракт с ЦСКА, за который выступал с 2004 по 2009 год, но в результате футболист оказался в заявке любительского клуба «Аминьево».