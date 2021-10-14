Геннадий Орлов работал на 11 чемпионатах мира и хорошо знал В.В. Лобановского. Фото: Baltphoto /Андрей_Пронин

Геннадий Орлов работал на 11 чемпионатах мира и хорошо знал В.В. Лобановского. Фото: Baltphoto /Андрей_Пронин

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что в воскресенье во время паузы на матчи сборных «Зенит» провёл контрольный матч с «Уфой». По его словам, игра прошла на клубной базе в воскресенье, и «Уфа» одержала победу 2:1.

Орлов отметил, что «Зенит» выделил для «Уфы» самолёт для того, чтобы игроки прибыли в Санкт-Петербург.

«Надо же было сыграть футболистам. Кстати, с первых минут играл Деян Ловрен», — приводит «Чемпионат» слова Орлова.

Напомним, что до «Зенита» главный тренер петербуржцев Сергей Семак возглавлял как раз «Уфу».

После 10 туров чемпионы Росси идут на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 23 очками.