Китайский фигурист Боян Цзинь рассказал, что попал в больницу с приступом аппендицита за две недели до турнира Asian Open.

«Я провёл в больнице два дня, ничего не мог есть, — приводит слова Бояна Цзиня его фанатский твиттер-аккаунт со ссылкой на эфир телеканала CCTV5. — Мне ставили капельницы, я похудел на пять килограммов».

Фигурист отметил, что ему тяжело даются приземления с прыжков.

Турнир Asian Trophy проходит в Пекине. 24-летний Боян Цзинь после короткой программы идёт на третьем месте.

Боян Цзинь — двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, победитель и двукратный серебряный призёр чемпионатов четырёх континентов.