Российский фигурист Егор Рухин вернулся в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщает «Матч ТВ». Шестнадцатилетний спортсмен завершил выступления в школе ЦСКА, попрощался со своим предыдущим тренерским штабом и уже около недели тренируется в «Хрустальном».

Рухин перешёл из «Хрустального» в группу Елены Буяновой в мае 2021 года. Как фигурист ЦСКА он попал в призы двух этапов юниорской серии «Гран-при» и пробился в финал соревнований.

На домашнем этапе в Красноярске Рухин занял второе место, а на этапе в Польше стал третьим.

Финал юниорской серии «Гран-при» пройдёт в японской Осаке с 9 по 12 декабря. Помимо Рухина, в соревнованиях примут участие россияне Глеб Лутфуллин, Кирилл Сарновский, Илья Яблоков, а также канадец Уэсли Чу и представитель США Илья Малинин.