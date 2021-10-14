«Зенит» одержал победу над «Баварией» в первом домашнем матче регулярного сезона Евролиги-2021/22. Сине-бело-голубые вырвали победу на «Сибур Арене» со счётом 79:71 (31:16, 12:19, 11:25, 25:11).

Первую четверть «Зенит» уверенно выиграл с разницей «+15», но провалил вторую и третью четверть и ушёл на последний перерыв, уступая «-6». Однако в заключительной четвёртой четверти петербуржцы сравняли счёт (62:62), а затем удерживали преимущество до финальной сирены.

Самым результативным игроком встречи стал фоврард «Баварии» Дарран Хиллиард, набравший 24 очка. Помимо него, у мюнхенцев планку в 10 очков перешагнул Кори Уолден (20).

У «Зенита» самым результативным баскетболистом стал Джордан Микки, набравший 18 очков. Алекс Пойтресс набрал 14 баллов за результативность, Коннер Франкамп — 12, Билли Бэрон — 10, а Джордан Лойд к 9 очкам добавил 11 передач.

«Зенит» в турнирной таблице Евролиги поднялся на четвёртое место с тремя победами (70:69 с УНИКСом, 70:64 с «Астаной», 79:71 с «Баварией») и одним поражением (67:77 с ЦСКА).

«Бавария» потерпела четыре поражения в четырёх играх и замыкает таблицу.

Это девятая встреча «Зенита» и «Баварии» в истории, петербуржцы выиграли четыре раза и пять раз уступили.