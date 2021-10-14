«Динамо» из Риги одержало победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 4:3. Счёт открыли рижане на 10-й минуте — отличился Николай Елисеев. На 13-й минуте Рис Скарлетт реализовал большинство, сделав счёт 2:0. Булат Шафигуллин за 11 секунд до конца периода отыграл одну шайбу.

На 32-й минуте Лукаш Радил забросил третью шайбу «Динамо», отличившись в меньшинстве. Марат Хайруллин сократил отставание на 36-й минуте.

Гунар Скворцов на 53-й минуте стал автором победного гола рижан, через две минуты Ансель Галимов снова сократил отставание «Нефтехимика» до минимума.

В таблице «Динамо» поднялось на девятое место в Западной конференции с 17 очками, «Нефтехимик» с 14 очками идёт седьмым на «Востоке».

В параллельной встрече минские одноклубники рижан проиграли «Спартаку». Форвард красно-белых Александр Хохлачёв на отметке 10:02 распечатал ворота «Динамо». Счёт до последней минуты оставался неизменным, но Павел Варфоломеев на 60-й минуте реализовал буллит, переведя встречу в овертайм.

В овертайме Йори Лехтеря забросил победную шайбу «Спартака» на 64-й минуте.

«Спартак» после 18 игр занимает седьмое место в Западной конференции с 18 очками, «Динамо» Минск осталось четвёртым с 24 очками.