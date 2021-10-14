Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев успешно перенёс операцию на ахилле в Финляндии. Об это сообщила его возлюбленная Надежда Санько. Девушка выложила в сториз Инстаграм совместное фото, на котором Мамаев сидит в инвалидном кресле.

«Всё прошло хорошо. Забираю и вперёд к восстановлению», — подписала снимок Надежда.

Павел Мамаев в нынешнем сезоне провёл шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями. В августе он травмировал ахилл, но смог дважды выйти на поле до того, как лечь на операцию.

Мамаеву 33 года, цвета «Ростова» он защищает с 2020 года.

«Ростов» после 10 туров идёт на 13-м месте в таблице РПЛ с 9 очками.

Свою следующую игру дончане проведут на выезде против «Сочи» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. Игра состоится 16 октября, начало — в 19:00 по московскому времени.