Защитник «Рубина» Илья Самошников восстановился после травмы, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на его агента Евгения Моисеева. По его словам, Самошников ещё не тренируется в общей группе и находится в хорошем физическом состоянии.

«Уже прошло достаточно времени после травмы. Сыграет ли он против «Локомотива»? Вероятность существует», — подчеркнул Моисеев.

Самошников получил повреждение в середине первого тайма матча 10-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1). На 27-й минуте он покинул поле, сильно прихрамывая.

Самошников провёл в РПЛ-2021/22 10 матчей и забил 1 мяч. В сентябре левый защитник дебютировал в сборной России, проведя за неё три матча: 0:0 с Хорватией, 2:0 с Кипром и 2:0 с Мальтой. Он попал в расширенный список национальной команды на октябрьские игры со Словакией (1:0) и Словенией (2:1), но из-за травмы не смог принять в них участия.

Ближайший матч «Рубин» проведёт 16 октября дома против «Локомотива» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.