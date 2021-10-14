Телеграм-канал Black Mirror выложил в сеть отчётные финансовые документы «Спартака». В их число вошли данные о зарплатах игроков, бюджете клуба, а также о трансферных планах.

Так по официальным данным «Спартак» заплатил за новичка команды Максимилиано Кауфриза 3,8 миллиона евро. Выкуп Виктора Мозеса у «Челси» обошёлся клубу в 5,8 миллиона, а за аренду Алекса Крала в «Вест Хэм» удалось выручить 1,1 миллиона.

Наиболее примечательным выглядят возможные продажи футболистов. Потенциально выгодным на продажу активом называется нападающий команды Эсекиэль Понсе. За аргентинского футболиста «Спартак» рассчитывает выручить 12,75 миллиона евро.

Эсекиэль Понсе перешёл в «Спартак» из «Ромы» в 2019 году. В текущем сезоне 24-летний нападающий провёл за красно-белых 7 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 передачу в чемпионате России, а также отметился двумя играми в Лиге чемпионов и двумя — в Лиге Европы. Его продажа может означать, что Руй Витория планирует сделать в атаке ставку только на Джордана Ларссона и Александра Соболева.