Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал слова наставника национальной команды Валерия Карпина о капитанской повязке. Специалист выразил мнение, что капитанство в современном футболе ничего не даёт и его стоит отменить.

«Мнение Карпина о капитанской повязке в сборной — это его личное мнение. Когда я был капитаном, для меня это было чем-то серьёзным, статусом», — приводит «Чемпионат» слова Широкова.

Экс-хавбек «Зенита» Широков был капитаном сборной России с 2013 по 2016 год, проведя в таком статусе 19 матчей (пятый результат в истории команды).

В пяти играх под руководством Карпина у сборной России было пять разных капитаном: Георгий Джикия с Хорватией (0:0), Дмитрий Баринов с Кипром (2:0), Фёдор Смолов с Мальтой (2:0), Далер Кузяев со Словакией (1:0) и Алексей Сутормин со Словенией (2:1).