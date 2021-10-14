Александр Овечкин набрал четыре очка в стартовом матче НХЛ и вышел на пятое место в истории лиги по заброшенным шайбам. «Зенит» вырвал победу у «Баварии» в баскетбольной Евролиге. Даниил Медведев и Карен Хачанов последними из россиян вылетели с турнира в Индиан-Уэллсе. Александр Самарин выиграл короткую программу на Budapest Trophy. Этери Тутберидзе теперь товарный знак. Самые интересные новости спорта 14 октября – в дайджесте Nevasport.

Дубль Овечкина вывел хоккеиста на пятое место по голам в истории НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в стартовой игре сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел на пятое место по голам в истории турнира.

Медведев и Хачанов вылетели с турнира в Индиан-Уэллсе – россиян там не осталось

Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов проиграли свои матчи четвертого круга на турнире в Индиан-Уэллсе (США) и последними из россиян покинули соревнования.

Четыре игрока снялись с теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля 2021»

Четыре иностранных теннисиста пропустят «ВТБ Кубок Кремля 2021» в Москве с 18 по 24 октября 2021 года. Среди них – Себастьян Корда, Пабло Андухар, Элиза Мертенс и Дэниэль Коллинз.

Фигуристка Горбачева выиграла 2 этап юниорского Кубка России

Представительница Тверской области Алина Горбачева стала первой на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле.

Мозалев занимает второе место после КП на турнире Ice Star в Минске

Сегодня, 14 октября, в Минске стартовал традиционный международный турнир Ice Star. Андрей Мозалев после первого дня занимает второе место.

Гулякова и Шаботова заняли места в тройке призеров на Ice Star в Минске по итогам короткой программы

Представительница сборной России Анастасия Гулякова занимает второе место по итогам короткой программы Ice Star.

Фигурист Белявский выиграл второй этап Кубка России в Йошкар-Оле

Фигурист Максим Белявский выиграл этап Кубка России среди юниоров в Йошкар-Оле.

Игорь Ларионов назначен главным тренером олимпийской сборной России

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов занял пост главного тренера олимпийской сборной России по хоккею.

Самарин выиграл короткую программу на Budapest Trophy. Алиев – пятый

Александр Самарин выиграл короткую программу на турнире Budapest Trophy.

ИИХФ разрешила сборным огласить составы на Олимпиаду-2022 не в октябре, а в январе

Международная федерация хоккея (ИИХФ) разрешила участникам турнира Олимпиады-2022 огласить составы на Игры в январе.

Российские юниоры заняли первые три места в ритм-танце Budapest Trophy

Российские юниорские дуэты заняли первые три места в ритм-танце на турнире Budapest Trophy в столице Венгрии.

Зарегистрирован товарный знак «Этери Тутберидзе»

Агент Мария Шишина, представляющая интересы заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, сообщила о регистрации именного товарного знака своего клиента.

«Металлург» одержал волевую победу над «Ак Барсом» и возглавил таблицу «Востока»

«Металлург» вырвал победу у «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2:1.

Шанаева и Нарижный идут третьими после ритм-танца в Будапеште

Российский танцевальный дуэт Елизавета Шанаева и Давид Нарижный занимают третье место после ритм-танца на Budapest Trophy, проходящего в столице Венгрии.

«Йокерит» выиграл у «Сибири» и обошёл СКА на «Западе»

«Йокерит» взял верх над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 4:3.

«Зенит» вырвал победу у «Баварии» в Евролиге

«Зенит» одержал победу над «Баварией» в первом домашнем матче регулярного сезона Евролиги-2021/22.