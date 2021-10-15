Нападающий «Каролины» Андрей Свечников объявлен первой звездой стартового матче сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Айлендерс» (6:3).
Россиянин набрал 3 (2+1) очка. Второй звездой признали Тейво Теравайнена, третьей – Нино Нидеррайтера.
В составе победителей заброшенными шайбами отличились Виктор Фаст, Джордан Мартинук, Нино Нидерайтер, Тейво Теравайнен и дважды Андрей Свечников.
Напомним, ранее стало известно, что россиянин Александр Овечкин также признан первой звездой встречи «Вашингтон» — «Рейнджерс».
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