Сборная Бразилии одержала победу над командой Уругвая (4:1) в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. В квалификации бразильцы не проиграли ни одной встречи.

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар отметился голом и двумя голевыми передачами. Его партнер по национальной команде Рафинья сделал дубль, еще один мяч забил Габриэл Жезус.

В южноамериканском квалификационном турнире к чемпионату мира 2022 года сборная Бразилии уверенно идет на первом месте с 31 очком. Уругвай находится на пятом месте в рейтинге с 16 баллами.

Игры сборных в отборочном раунде продолжится 11 ноября 2021 года. В следующий раз сборная Бразилии встретится с командой Колумбии.