«Тампа» одержала победу над «Детройтом» с перевесом в одну шайбу в результативном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ондржей Палат стал автором решающей шайбы на 63 минуте, он же забил и первый гол за команду. В коллективе победителей дважды отличился Стивен Стэмкос. Никита Кучеров забил шайбу и отдал три голевые передачи. Росс Колтон и Александр Киллорн также отметились одной шайбой.

В следующем матче 17 октября «Детройт» сыграет с «Ванкувером», а «Тампа» на выезде встретится с «Вашингтоном».