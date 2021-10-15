Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о результате матча Российской премьер-лиги со «Спартаком».

«Какая разница: скучный матч, не скучный. Мое дело: я вышел на поле и обыграл «Спартак». И пускай это будет худшее дерби в истории. Не бывает каждый раз искрометных матчей», – цитирует Акинфеева Sport24.

Игрок добавил, что матч ЦСКА с «Краснодаром» 2 октября был классным по качеству, ударам и моментам. При этом футболист уверен, что все запомнят итоговые 0:0.

Последняя игра между ЦСКА и «Спартаком» прошла 20 сентября и закончилась победой армейцев со счетом 1:0. В 11-м туре РПЛ после перерыва на матчи сборной ЦСКА на выезде сыграет с «Уралом» 17 октября. «Спартак» на день раньше встретится с «Динамо».