Экс-футболист «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал о работе с бывшим главным тренером питерской команды итальянцем Роберто Манчини. По мнению игрока, специалист был агрессивным с коллективом.

«[Манчини] придирался постоянно. То плохо бегу, то ещё что-то. У нас была схема игры, как двигаться в обороне команды, и нужно было делать упражнения на ускорение по итальянской системе. Потом четыре защитника уходят, и выходят те, кто в запасе. Я вышел, побежал, а он снова начал ругаться на итальянском. Я уже и матом на него», – поделился историей Жирков в интервью ютуб-каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

Игрок добавил, что работа Манчини в сборной Италии со стороны выглядит спокойней. Для него же в «Зените» специалист стал самым сложным тренером в карьере.

Манчини пришел в «Зенит» летом 2017 года, подписав контракт с условиями «3+2». Весной 2018 года итальянцу предложили возглавить национальную сборную. Тогда «Зенит» стал пятым в РПЛ, позже стало известно о расторжении контракта.

Ранее в том же интервью Юрий Жирков рассказал о конфликте с Леонидом Слуцким в 2016 году.