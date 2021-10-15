Олимпийская чемпионка из Швейцарии Белинда Бенчич и победительница US Open 2021 года, британка Эмма Радукану, пропустят соревнования «ВТБ Кубок Кремля» в Москве с 16 по 24 октября.

По информации в Твиттере Entry List Updates Women, места спортсменок в основной сетке турнира займут украинка Даяна Ястремская и чешка Тереза Мартинцова.

Также пресс-служба «ВТБ Кубок Кремля» сообщила о пропуске соревнований канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску из-за смены расписания. В результате этого россиянка Елена Веснина прошла в основную сетку.

Ранее стало известно, что еще четыре иностранных теннисиста не приедут на старт в России. Среди них – Себастьян Корда, Пабло Андухар, Элиза Мертенс и Дэниэль Коллинз.

Победитель US Open 2021 года Даниил Медведев может присоединиться к компании спортсменов, пропускающих турнир. Игрок заявлял о плохом самочувствии после соревнований в Индиан-Уэллсе.