Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал, что его соперник Владимир Минеев будет испытывать трудности в предстоящем поединке, если встреча пройдет по всем правилам бокса.

«Да, это интересно. Это стихия Минеева, в которой будет очень тяжело? Ему! Ему будет тяжело. Очень тяжело. И именно по боксу! Если люди скажут: «Он победил только благодаря борьбе», я скажу: «Хорошо, давайте бокс!» Кто там? Федеральные канал, бабки, суета. Запросто», — заявил Исмаилов в интервью Sport24.

Поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым состоится 16 октября на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи. Ранее тренер Рамазан Исмаилов сообщил, что его подопечный победит при соблюдении всех правил вида спорта.

Магомед Исмаилов за профессиональную карьеру выиграл 17 боев, в двух потерпел неудачу, один завершил вничью. Владимир Минеев побеждал 14 раз в 16 боях, на его счету – один проигрыш и ничья.