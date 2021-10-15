Голландский гонщик и эксперт Том Коронель поделился мнением о потенциале своего соотечественника Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» в гонках Формулы-1 в 2021 году.

«Мне кажется, что у «Мерседеса» более быстрая машина, поэтому всё дело в Максе. Сейчас Макс чувствует запах чемпионства. Легко заметить, что он сохраняет спокойствие, действует умно, качественно пилотирует. Он готов, надо лишь продолжать работать», — цитирует Коронеля Formula1News.co.uk.

Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте чемпионата Формулы-1. На его счету 262,5 очка, немного от пилота «Ред Булла» отстаёт Льюис Хэмилтон (256,5). Замыкает топ-3 ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (177).

Следующий этап Гран-при Формулы-1 пройдет с 22 по 24 октября на трассе в Остине (США).