Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о том, почему карьеры нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина не задалась.

Функционер рассказал, что во времена молодежной сборной Олег Шатов – друг Кокорина, получал у него небольшие деньги. Ему позвонил Александр и попросил купить вещь из «Луи Виттон». Шатов был в шоке, когда увидел ценник. Товар стоил три его зарплаты.

«Так почему вы Кокорина испортили деньгами? Он должен был забивать на чемпионатах мира и в сильнейших чемпионатах. А в итоге карьера не задалась. Все из-за денег», – сказал Иванов.

Напомним, Кокорин подписал контракт с итальянским клубом до 2024 год. Сумма трансфера форварда из «Спартака» составила 4,5 млн евро. В текущем сезоне Александр сыграл в четырех матчах итальянской серии А и не забил ни одного гола.