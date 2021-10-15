В футбольном клубе «Рух» (Львов) случилась серьезная вспышка коронавирусной инфекции. COVID-19 нашли у 11 игроков команды. Информация размещена на сайте Tribuna.com.ua со ссылкой на телепрограмму «Футбол NEWS».

Источник сообщает, что полузащитник «Руха» Павел Ориховский переболел коронавирусом в максимально сложной форме. Он уже идет на поправку. Кроме того, опасное заболевание выявлено еще у двух сотрудников клуба. Двое из них находятся под наблюдением специалистов в медицинских учреждениях. Известно, что положительные тесты на инфекцию сдали все вратари команды.

Сейчас львовский «Рух» перестал тренироваться и в полном составе ушел на карантин. Из-за этого матч 11-го тура украинской Премьер-Лиги с «Ингульцом» перенесли на неопределенный срок. Встреча должна была состояться 17 октября.