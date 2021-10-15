Турнир по фигурному катанию Мемориал Н. Панина-Коломенкина пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 19 октября. Сегодня юниоры покажут короткие программы в одиночных мужских и женских дисциплинах, а также в парах.

Прямая трансляция соревнований доступна по ссылке.

В 12:00 по московскому времени начинаются прокаты девушек, с 16:15 будут выступать юноши. Завершат первый соревновательный день в в 20:00 короткие программы пар.

Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина – всероссийский турнир. Ранее стало известно, что к списку участников присоединились Михаил Коляда, Петр Гуменник и Андрей Лазукин. Они начнут выступления 18 октября.