Экс-норвежский лыжник, олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в командном спринте Остейн Петтерсен перенес кровоизлияние в мозг.

Спортсмен рассказал, что в прошлый четверг во время езды на велосипеде он почувствовал сильную головную боль. По возвращению домой, он позвонил врачу, который принял решение о госпитализации.

«Было ощущение, что мне выстрелили в голову», – рассказал 38-летний лыжник в подкасте «Gode Dager».

Врачи выявили у Петтерсена субарахноидальное кровоизлияние, однако операция спортсмену не потребовалась. В среду норвежца выписали из больницы. Петтерсен заявил, что ему сильно повезло. Многие не выживают после случившегося.

Норвежский лыжник помимо победы в Ванкувере, дважды становился вторым и третьим на этапах Кубка мира.