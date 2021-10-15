Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев рассказал о том, что ждет от предстоящего поединка между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

Махачев считает, что бой будет интересным. Он наблюдал за подготовкой Исмаилова. Магомед, по словам Ислама, готовился в Махачкале. Он работал с разными тренерами и спарринг-партнерами.

«Думаю, шансов больше у Магомеда», – заявил Махачев.

Боев добавил, что Магомед одинаково хорошо борется в стойки борьбе. Исход поединка зависит от стратегии Исмаилова. Он, по словам Ислама, не должен поддаваться на провокации, тогда сможет выиграть каждый раунд.

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов встретятся во второй раз. Ранее они бились в октябре 2018 года. Тогда поединок закончился ничьей.