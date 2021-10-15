На соревнованиях по фигурному катанию Asian Open Trophy в Пекине (Китай) завершилась произвольная программа девушек. По итогам двух дней победительницей стала Маи Михара.

Японка Михара набрала 135.75 балла в произвольной программе, а в сумме 203.58 балла.

Ее соотечественница Каори Сакамото стала второй с общим результатом 202.28 балла. Вчера, 14 октября, она лидировала в короткой программе, но уступила по сумме за два дня.

Третьей по итогам турнира была представительница Гонконга Джоанна Со. Ее выступление набрало в сумме 155.65 балла. В число призеров по результатам короткой программы входила финская спортсменка Енни Саринен. Однако сегодня она провалилась в произвольной программе, став восьмой. Ее итоговая позиция – пятое место.

Напомним, на турнире Asian Open Trophy 15 октября продолжаются прокаты мужчин в произвольной программе.