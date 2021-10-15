Жеребьевка стыковых матчей европейской части отборочного турнира чемпионата мира по футболу в Катаре пройдет 26 ноября в Цюрихе. Информацию сообщил пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский в своем Твиттере.

Сборная России по футболу после победы над национальной командой Словении (2:1) в матче 8-го тура отбора ЧМ-2022 гарантировала себе, как минимум, второе место в группе H. Оно позволяет подопечным Карпина принять участие в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ, если сборная России потеряет первое место по итогам оставшихся встреч.

Россияне набрали 19 очков и возглавили турнирную таблицу группы H. Ближайшим преследователем является сборная Хорватии. Команда отстает от россиян на 2 очка.