Официальный сайт оперативного штаба объявил о том, что за прошедшие сутки в России выявили 32 196 новых случаев инфицирования коронавирусом в 85 регионах. Это максимальное значение с начала пандемии. Из них 9 процентов инфицированных не имеют клинических проявлений болезни.

В стране за сутки зафиксировали 999 летальных исходов. Это новый рекорд по числу погибших от коронавируса в России с начала пандемии. Специалисты зафиксировали предыдущий антирекорд накануне. Вчера было выявлено 986 случаев. С начала пандемии скончалось 221 313 человек.

Всего специалисты провели более 199 миллионов тестов с начала пандемии. Было выявлено 7 925 176 случаев. 6 960 124 человека справились с коронавирусом и были выписаны из лечебных учреждений.

Лидирует по количеству инфицированных, по-прежнему, Москва. В столице заразился коронавирусом 6631 человек. В Санкт-Петербурге заболели 2632 пациента, в Московской области – 2110.