Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился своим мнением относительно игры полузащитника Руслана Литвинова.

Витория отметил, что Руслан скромный и крепкий в психологическом плане парень. Главный тренер заявил, что у полузащитника огромный потенциал. Витория считает, что Литвинову нужно постоянная игровая практика уже сейчас, ведь он хорошо себя показывает в составе команды.

Главный тренер «Спартака» напомнил, что любая история успеха состоит из взлетов и падений. У каждого игрока есть успешные матчи и поражения.

«Главное, чтобы на долгой дистанции мы видели движение вверх. У Литвинова огромный потенциал, он готов к успеху», – заявил Витория.

Литвинов – футболист из спартаковской академии. Он впервые появился в стартовом составе красно-белых 20 сентября. Руслан отметился 1 голевой передачей в текущем сезоне.