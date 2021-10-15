Трехкратная чемпионка мира по биатлону Доротея Вирер рассказала о подготовке к олимпийскому сезону.

Вирер готовится к соревнованиям вместе с мужской сборной Италии. Молодые спортсмены в группе мотивирую Доротею. Она старается не уступать им.

«Мне не хватает личной олимпийской медали. Я реалистка и знаю, как трудно одержать победу в нужный момент», – заявила Вирер.

Биатлонистка добавила, что боится погодных условий в Китае, но постарается сделать все возможное, чтобы показать хороший результат. Для того, чтобы завоевать золото на Играх, по мнению Вирер, все должно сложиться идеально.

Пока Доротея не задумывается о продолжении карьеры. Она не хочет тратить энергию на мысли о будущем. Биатлонистка живет настоящим.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.