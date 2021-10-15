Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд. Специалист считает, что у чемпионата есть возможности для роста.

«По мне, нужно сделать 18 команд в лиге. Дебютанты отняли много очков у лидеров. У нас аутсайдеры точно отнимают очков у лидеров больше, чем в Англии и Испании. Это говорит о конкурентоспособности.

У нас есть достаточно инфраструктуры у команд в ФНЛ. Думаю, если есть возможность сделать в календаре больше на четыре игры, то лучше оставить гладкий чемпионат, чем усложнять систему», – цитирует Осинькина РБ-Спорт.

В сезоне 2021/22 в РПЛ выступают 16 команд. Самарский клуб перед 11 туром находится на 10 месте в турнирной таблице с 13 очками.