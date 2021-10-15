Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф полагает, что на болиде пилота команды Льюиса Хэмилтона опять могут поменять мотор.

«Это может произойти до конца сезона, если мы поймем, что старый мотор создает определенные риски», – заявил Вольф.

Руководитель добавил, что команда еще поработает над этим моментом.

36-летнему британскому гонщику поменяли мотор перед «Гран-при Турции». Он получил штраф, из-за чего стартовал с 11-го места. Хэмилтон пришел к финишу пятым. В гонке победил его товарищ по команде Валттери Боттас.

В борьбе за первое место «Формулы-1» Хэмилтон уступает 6 очков Максу Ферстаппену из «Ред Булл».

Льюис Хэмилтон – семикратный чемпион «Формулы-1».