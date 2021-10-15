Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал свое решение не возвращаться в сборную России и рассказал, как выстраивается его подготовка в клубе.

Игрок отметил, что не жалеет об уходе из национальной команды.

«Когда ты принимаешь решение, ты должен быть мужиком и следовать ему. Одно дело, если бы я играл за сборную два-три года. Провел удачный чемпионат мира и быстро свалил – чтобы запомнили красавчиком. Но я был в национальной команде 15 лет. Провел 111 матчей.

Как раз сейчас для меня самое золотое время. Живешь в недельном цикле, игру сыграл – два дня восстанавливаешься», – цитирует Акинфеева Sport24.

Напомним, футболист покинул национальную сборную после чемпионата мира в 2018 году.