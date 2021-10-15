Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился своим мнением о соперниках – сербе Новаке Джоковиче и швейцарце Роджере Федерере.

«Новак – невероятный теннисист, у него нет слабых мест», – заявил Надаль.

Рафаэль добавил, что Джокович одинаково хорошо играет на всех покрытиях. Надаль отметил, что в этом сезоне теннисист очень силен. Даже если он не контролирует ситуацию по ходу матча, все равно умудряется его выиграть.

«Федерер – также отличный теннисист, он потрясающий, его стиль игры очень современен», – оценил соперника Надаль.

Испанский теннисист добавил, что соперникам Роджера тяжело играть с швейцарцем. Сложно угадать, как он будет вести себя по ходу матча.

В октябре текущего года Надаль преодолел отметку 6000 дней подряд в топ-10 рейтинга АТР. Испанский теннисист не играл с августа. Он пропустит остаток текущего сезона.