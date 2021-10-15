Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба может покинуть английский клуб и перейти в «Барселону» летом 2022 года.

По информации телеканала ESPN, агент игрока Мино Райола предложил «Барселоне» заключить контракт с полузащитником на правах свободного агента следующим летом. Пока каталонский клуб не принял финального решения. Вопросы возникают при согласовании большой заработной платы футболиста.

Также сообщается, что в подписании француза заинтересованы «Ювентус», ПСЖ, «Реал» и несколько клубов АПЛ.

Поль Погба играет за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. За это время он провел 215 матчей. Кроме того, в 2018 году француз стал чемпионом мира, а в 2021 году – победителем Лиги наций.